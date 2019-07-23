Вездеход с геологами рухнул в ущелье на Камчатке

На Камчатке в ущелье упал вездеход с геологами, погибли два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100-140 метров в 81-м км от населенного пункта Кирганик. Двое погибли, трое получили переломы», – пояснили в МЧС, передает ТАСС.

На место ЧП из Петропавловска-Камчатского выехали спасатели.