Следовавший в Москву самолет возвращается в Осло из-за проблем на борту

Российский самолет, направлявшийся в Москву, возвращается в аэропорт Осло, там уже готовятся к его посадке, сообщили в пресс-службе государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor.

В Avinor сообщили, что воздушное судно «возвращается в Осло из-за проблем на борту», их характер не уточняется, передает РИА «Новости».

Также там не смогли назвать точное время приземления самолета в Норвегии, отметив лишь, что «идет подготовка».

Ранее летевший из Антальи в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.