Британский пловец не пожал руку китайскому спортсмену-победителю

Британский пловец Скотт Данкан не стал поздравлять с победой китайского коллегу Сунь Яна во время церемонии вручения медалей чемпионата мира, в ответ китайский спортсмен накричал на него.

Данкан не стал поздравлять Сунь Яна, которого ранее обвиняли в нарушении антидопинговых правил, британский спортсмен разделил третье место с российским пловцом Мартином Малютиным, передает ТАСС.

Малютин после заплыва рассказал, что не особо верит в честность китайского атлета, но во время церемонии все же поздравил его.

Ранее австралийский пловец Мак Хортон, выигравший серебро в заплыве, отказался жать руку Сунь Яну.

Напомним, в 2016 году в олимпийской сборной Австралии исключили возможность извинений кого-либо из спортсменов или официальной делегации в связи с комментариями пловца Мака Хортона, который назвал соперника из Китая Сунь Яна, отбывшего трехмесячную дисквалификацию за допинг в 2014 году, обманщиком.