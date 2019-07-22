Австралийский пловец отказался идти на награждение с китайцем

Австралийский пловец Мак Хортон, выигравший серебро в заплыве на 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее, отказался стоять на подиуме во время награждения.

Как передает Би-би-си, австралиец отказался подниматься на подиум и жать руку китайцу Сунь Яну, которого ранее неоднократно обвинял в нарушении антидопинговых правил и выступал против его участия в различных соревнованиях, сообщает «Интерфакс».

«Строго говоря, это не дипломатический вопрос и не имеет отношения к внешней политике, поэтому, на мой взгляд, этот вопрос нужно адресовать самому господину Сунь. Во-вторых, если во время спортивных мероприятий возникают такие ситуации, то эти вопросы должны урегулироваться в соответствии с правилами международных спортивных организаций», – передает РИА «Новости» слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуан.

Напомним, в 2016 году в олимпийской сборной Австралии исключили возможность извинений кого-либо из спортсменов или официальной делегации в связи с комментариями пловца Мака Хортона, который назвал соперника из Китая Сунь Яна, отбывшего трехмесячную дисквалификацию за допинг в 2014 году, обманщиком.