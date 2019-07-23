«Грязную» нефть вытеснили из трубы «Унеча – Полоцк 2»

Некачественная нефть вытеснена из нефтепровода «Унеча – Полоцк – 2», ее заменили чистым сырьем, говорится в сообщении белорусского оператора «Полоцктранснефть Дружба».

На сайте оператора указывается, что «в рамках реализации мероприятий дорожной карты нефть, не соответствующая ГОСТу, вытеснена из нефтепровода «Унеча – Полоцк – 2» в нефтепровод «Сургут – Полоцк» в направлении Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что «грязную» нефть вытеснят с территории Белоруссии к 16 августа.

Напомним, в апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. 1 июля «Транснефть» возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме.

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