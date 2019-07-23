Аэропорт Йошкар-Олы отправил первый за несколько лет рейс

Аэропорт Йошкар-Олы, не работавший несколько лет, отправил первый борт в Москву, сообщили в правительстве региона.

«23 июля возобновилось авиасообщение Йошкар-Ола – Москва. Ровно в 6.15 самолет из столицы Марий Эл поднялся в небо. Со значимым событием жителей республики поздравил глава Марий Эл Александр Евстифеев, который был среди первых пассажиров сегодняшнего рейса», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Евстифеев рассказал также о планах открытия авиасообщения с Сочи, Крымом и Санкт-Петербургом.

Напомним, в ноябре 2018 года открылись регулярные пассажирские авиарейсы Москва – Дамаск.