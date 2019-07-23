Экипаж АС-31 «Лошарик» отказался от спасения ради выполнения инструкции

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, но остался на корабле для выполнения принятого в Военно-морском флоте России «Руководства по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием.

По словам источника «Коммерсанта», произошедшая авария, во всяком случае, в начальной ее стадии, не представляла большой опасности для экипажа. Все находившиеся на борту АС-31 люди могли эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель. Кроме того, каждый из членов экипажа имел при себе портативное дыхательное устройство ПДУ-3, позволяющее ему продержаться не менее 20 минут без кислорода даже при очень сильном задымлении. Однако действующее в ВМФ «Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок» предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность.

Как только командиру подлодки доложили, что в аккумуляторном отсеке появился дым, он доложил командиру подводной лодки-носителя, что на борту АС-31 пожар (на подводной лодке любое появление дыма сразу объявляется пожаром), приказал проверить дыхательные аппараты и перейти на носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть. В результате борт покинули шесть человек, а на станции остались 10 офицеров-гидронавтов, которые продолжили борьбу за живучесть корабля.

Их действия, по мнению специалистов, восстановить в точности уже не удастся, поскольку все 10 погибли. Состоявшийся уже после доставки АС-31 на базу осмотр станции показал, что в борьбе за живучесть корабля гидронавты израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения. Пустыми оказались огнетушители, баллоны пеногенерирующей установки и все четыре столитровых емкости с фреоном системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая). Кроме того, через 40 минут работы на аварийной станции офицеры «издышали» все изолирующие дыхательные средства. После того как закончились запасы портативных дыхательных устройств, моряки включились в шланговые дыхательные аппараты, подающие воздух из баллонов воздуха высокого давления. Только когда некоторые члены экипажа начали терять сознание, командир запросил у командира лодки-носителя разрешения эвакуироваться на носитель.

Пострадавших, которые должны были подняться из АС-31 в носитель, у шлюзового устройства встречали четверо гидронавтов из второго экипажа. Что произошло после того, как люк между двумя кораблями в очередной раз загерметизировали, неизвестно, поскольку спастись никому не удалось. Скорее всего, в момент подготовки экипажа к эвакуации произошел взрыв.

Уже в доке, разбираясь с инцидентом, эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея. Как пояснили близкие к техническому расследованию специалисты, взрыв был очень мощным. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения. Чтобы выяснить причину воспламенения и взрыва батареи, проводятся десятки экспертиз. Комиссией рассматриваются три традиционные в расследовании любой техногенной катастрофы версии – отказ техники, ошибка экипажа и злонамеренное воздействие. Одной из вероятных причин возгорания называется взрыв литий-ионной аккумуляторной батареи российского производства, которая была установлена на АС-31 «Лошарик» взамен украинских серебряно-цинковых аккумуляторных батарей.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России: семь капитанов первого ранга, шесть капитанов более низкого ранга и один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представят к госнаградам.