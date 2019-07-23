Китай выразил протест США

Власти КНР выражают решительный протест США из-за введения санкций в отношении китайских предприятий-закупщиков иранской нефти, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы решительно против того, чтобы Соединенные Штаты применяли односторонние санкции. <...> Китай выражает по этому поводу решительный протест и осуждение. Мы против того, чтобы Вашингтон прибегал к мерам гегемонии, против того, чтобы он оказывал давление на китайские предприятия и частных лиц, руководствуясь собственным внутренним законодательством», – цитирует Хуа Чуньин ТАСС.

Она отметила, что США нарушают принятые в мире юридические нормы, так как вводят санкции в отношении предприятий Ирана, с которыми сотрудничает Китай с учетом норм международного права.

«Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты перестали совершать ошибочные действия <...> Китайская сторона предпримет все возможные усилия, чтобы защитить законные интересы своих национальных компаний», – уточнила Хуа Чуньин.

Напомним, 22 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил о введении санкций в отношении китайской государственной компании Zhuhai Zhenrong и ее руководителя за покупку нефти у Ирана. Кроме того, США объявили Иран «непосредственной угрозой» для стран Западного полушария.