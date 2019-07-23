Госдеп объявил о возобновлении переговоров с талибами

Госдепартамента США объявил о возобновлении переговоров спецпредставителя Соединенных Штатов по Афганистану Залмая Халилзада в Дохе с представителями движения (запрещенной в России террористической организации) «Талибан» по афганскому урегулированию.

«Спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад отправится в Афганистан и Катар с 22 июля по 1 августа в рамках общих усилий по налаживанию мирного процесса, который положил бы конец конфликту в Афганистане», – приводит ТАСС заявление пресс-службы Госдепартамента США.

«В Кабуле спецпредставитель Халилзад проведет тесные консультации с правительством Афганистана относительно следующих шагов в процессе мирного урегулирования, в том числе на тему выбора команды переговорщиков, которая будет представлять страну и сможет участвовать во внутриафганских консультациях», – уточнили в Госдепе.

«Спецпредставитель Халилзад также встретится с представителями гражданского общества, в том числе сторонниками мирного урегулирования и группами, занимающимися защитой прав женщин, чтобы поощрить более широкое участие в мирном процессе», – сообщили в Госдепартаменте.

«В Дохе он возобновит переговоры с (запрещенной в России террористической организацией) «Талибан», – подытожили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы выиграть войну в Афганистане за неделю, но это бы «стерло страну с лица земли» и убило 10 млн человек. Ранее Трамп назвал условия вывода американских войск из Афганистана.

В июле один из представителей запрещенной в России террористической организации «Талибан» сообщил, что обсуждают с США вывод иностранных войск из Афганистана.

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