На выборах в Раду обработали более 90% протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90,89 процента протоколов с избирательных участков по итогам проведения внеочередных выборов в Верховную раду.

После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.

На втором месте, с результатом 12,94 процента голосов избирателей, – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

За партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» проголосовали 8,18 процента пришедших на участки избирателей. Столько же украинцев решили поддержать партию Юлии Тимошенко «Батькивщина».

За партию Святослава Вакарчука «Голос» свои голоса отдали 5,92 процента избирателей.

Остальные политические партии, по данным ЦИК Украины, в Верховную раду не проходят.

Во воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду, которые, несмотря на многочисленные нарушения, признаны состоявшимися. Евросоюз выразил готовность работать с новой Верховной радой и будущим правительством Украины.

По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности «к должностям», однако потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД