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МАК сообщил об отсутствии отказов систем в Ан-24 перед крушением
Межгосударственный авиационный комитет заявил, что системы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» работали без сбоев до самого момента аварии.
До момента столкновения с землей все системы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» работали штатно, передает ТАСС. В Межгосударственном авиационном комитете заявили: «До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано». Комиссия МАК продолжает работу по выяснению причин и обстоятельств авиакатастрофы.
Также стало известно, что специалисты МАК приступили к расшифровке черного ящика разбившегося Ан-24. Как уточнили в комитете, носитель параметрической информации – магнитная лента – был уничтожен пожаром при крушении. При этом удалось сохранить речевой самописец, сейчас проводится анализ его записи.
По данным МАК, основное внимание в расследовании сейчас уделяется изучению аудиозаписи переговоров экипажа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области. Правительственная комиссия во главе с министром транспорта России Андреем Никитиным вылетела в Тынду после крушения самолета Ан-24. Следственный комитет провел обыск в авиакомпании после аварии лайнера.