Детский омбудсмен собралась изучить видео, где женщина поит ребенка пивом

Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае собралась изучить видео, на котором курящая женщина из Сочи поит пивом из бутылки ребенка, сообщила заместитель омбудсмена Ольга Гончарова.

«В аппарат уполномоченного по правам ребенка по данному факту обращений не было. Мы этот видеосюжет видели. Сейчас мы уточняем сведения о том, где это произошло, кто участники этого события. Мы изучим ситуацию, а потом в пределах компетенции будем комментировать», – прокомментировала ситуацию Гончарова.

При этом полиция уже ведет проверку по факту происшествия, передает РИА «Новости».

После попадания в Сеть видео активно стали обсуждать в комментариях. В частности поднимался вопрос о возможности лишения женщины родительских прав. В управлении по вопросам семьи и детства администрации Сочи пояснили, что после проверки полиции материалы должны рассмотреть в комиссии по делам несовершеннолетних, а после этого для лишения прав еще необходима индивидуальная профилактическая работа.

«Этим занимается комиссия по делам несовершеннолетних. Но сейчас они никаких мер не будут принимать, пока будет проходить проверка. Если там будет выявлено, что это мама занималась спаиванием несовершеннолетнего, ее могут привлечь к административной ответственности. Если полиция составит административный материал, он придет в комиссию по делам несовершеннолетних, будут приняты меры административного воздействия в виде либо предупреждения, либо штрафа, в зависимости от той санкции, которая прописана в кодексе об административных правонарушениях», – пояснил начальник отдела управления по вопросам семьи и детства администрации Сочи Иван Кирдянов.