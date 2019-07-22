Минобрнауки продолжит работать с проектами АНО «Россия – страна возможностей»

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что ведомство продолжит участвовать в реализации проектов АНО «Россия – страна возможностей», которая уже подтвердила свою эффективность, завоевала авторитет и имеет широкий круг инструментов для повышения социальной мобильности в России.

В понедельник на сайте Кремля опубликован президентский указ, согласно которому Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей». Михаил Котюков вошел в состав наблюдательного совета, сообщается на сайте АНО «Россия – страна возможностей».

«АНО «Россия – страна возможностей» – организация, уже подтвердившая свою эффективность и завоевавшая авторитет, имеет широкий круг инструментов для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания механизмов эффективных социальных лифтов в России. И это те самые направления, которые очень актуальны для большой и очень взыскательной аудитории – российской молодежи. Минобрнауки России будет и дальше принимать участие в реализации проектов платформы «Россия – страна возможностей», и мы открыты к обсуждению и реализации новых инициатив, соответствующих вызовам современной системы образования, науки и молодежной политики», – сказал Михаил Котюков.

Согласно президентскому указу, членами наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под руководством президента являются: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.