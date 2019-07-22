Умер 29-летний шеф-редактор передачи «Пусть говорят»

Умер 29-летний журналист, шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов.

«Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого», – говорится в сообщении Первого канала.

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов рассказал, что Коновалов мог найти общий язык с любыми людьми. Борисов также назвал смерть журналиста большой утратой.

Причина смерти Коновалова не разглашается.