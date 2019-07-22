В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 16 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.