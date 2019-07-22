В Совфеде оценили результат «Оппозиционной платформы» на выборах в Раду

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал успехом результат партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» на внеочередных выборах в Верховную раду.

«Второе место «Оппозиционной платформы – за жизнь» само по себе почетно и успешно. Но вес этого второго места может оказаться любым от максимального до минимального в зависимости от окончательного расклада сил опять же по одномандатным округам. Держим пальцы, чтобы стрелка политических весов склонилась таки к максимальной отметке. От этого, кстати, во многом будут зависеть и перспективы восстановления двусторонних межпарламентских отношений», – написал Косачев на своей странице в соцсети Facebook.

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности к «должностям», однако потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук исключил возможность формирования коалиции с партией Зеленского «Слуга народа».

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