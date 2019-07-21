Порошенко пообещал остановить «российский реванш» в новой Раде

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обещал остановить «российский реванш» в Раде нового созыва.

«Нам с вами бороться за Украину и нам с вами останавливать российский реванш», – цитирует ТАСС заявление Порошенко после объявления результатов экзитполов.

Порошенко добавил, что постарается не допустить «Оппозиционную платформу – За жизнь» к реальной политике, а именно – к формированию коалиции и кабинета министров.

По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,5%, «Европейская солидарность» – 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» – 6,3%.