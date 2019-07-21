Глава ЛНР обратился к международному сообществу в связи с обстрелом Первомайска

Обстрел Первомайска, в результате которого погиб человек и еще несколько пострадали, не должен остаться без внимания международных наблюдательных миссий, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Искренне жаль, что в то время, пока Народная милиция ЛНР проводила подготовительные мероприятия по недопущению срыва договоренностей, направленных на мирное урегулирование конфликта, украинская сторона осуществила обстрел ни в чем не повинных граждан. Прошу международные наблюдательные миссии не оставить без внимания данный преступный акт и оказать влияние на украинскую сторону», – цитирует Пасечника «Луганский информационный центр».

Он рассказал, что сейчас администрация района принимает меры для обеспечения бесперебойной работы и восстановлению всех элементов гражданской инфраструктуры.

В субботу за несколько часов до летнего перемирия украинские силовики обстреляли Первомайск. В результате погибла мирная жительница, несколько человек пострадали, в том числе девочки 14 и трех лет.