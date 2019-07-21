Судьбу задержанных в Ливии россиян обсудят в Москве

Двое российских граждан, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей, задержаны в Ливии. В понедельник в Москве коллеги удерживаемых в Триполи россиян расскажут о причинах их задержания, характере предъявляемых обвинений и ходе переговоров по их освобождению.

«Двое российских граждан, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей, задержаны в Ливии. (…) Открыто занимаясь социологическими исследованиями, наши коллеги были обвинены во «вмешательстве» в выборный процесс», – написал Малькевич в своем Telegram-канале.

«Незаконное удержание граждан России – новый политический тренд для Ливии. В частности, это не первый случай, когда правительство Триполи берет в плен иностранных граждан для дальнейшего размена», – подчеркнул он.

«В ходе пресс-конференции будут подняты вопросы о ситуации с правами человека в Ливии, о российских и других незаконно удерживаемых на территории этой страны гражданах, а также причинах задержания сотрудников Фонда, характере предъявляемых обвинений и переговорах по их освобождению», – сообщил Малькевич.

«В мероприятии (помимо меня) примет участие сотрудник Фонда защиты национальных ценностей, третий участник той самой мониторинговой группы в Ливии Александр Прокофьев. Впервые после долгого молчания он ответит на все вопросы журналистов!» – заключил член ОПРФ.

Напомним, Правительство нацсогласия (ПНС) Ливии арестовало двух россиян по подозрению в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране. Отмечалось, что граждане России якобы пытались связаться с сыном Муаммара Каддафи. Эти сведения подтвердили в прокуратуре ПНС Ливии.

В Кремле заявляли, что Москва предпринимает все необходимые меры для выяснения причин задержания российских граждан в Ливии.