Подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне отпустили

Следственный суд Барселоны принял решение временно освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию и незаконному лишению свободы молодой россиянки в Испании.

«Судья постановил временное освобождение, еженедельную явку в суд, изъятие паспортов и запрет на выезд из страны», – передает ТАСС сообщение Высшего суда Каталонии.

Национальность потерпевшей не уточняется, однако известно, что речь идет о гражданке России.

Стражи порядка продолжают поиск еще двух подозреваемых в причастности к преступлению.

Накануне сообщалось, что каталонские правоохранители задержали двоих граждан Румынии и испанку по подозрению в изнасиловании россиянки.