Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне

Каталонские правоохранители задержали двоих граждан Румынии по подозрению в изнасиловании женщины, сообщили в ведомстве.

Также задержана гражданка Испании, которая может быть их сообщницей, передает РИА «Новости».

Все троим задержанным предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы, отдельно мужчинам – в изнасиловании, женщине – в нанесении травм, сообщили правоохранительные органы Mossos d'Esquadra.

Также один человек находится в розыске. По данным издания La Vanguardia, женщина собиралась лететь в Москву из Барселоны, когда она подверглась нападению в этом городе.

В посольстве России в Мадриде сообщили, что в пятницу в генконсульство в Барселоне обратилась россиянка с просьбой выдать документы на возвращение в Россию в связи с утратой загранпаспорта.

«Детали обращения раскрывать не можем, но вся необходимая помощь соотечественнице была оказана. Сотрудники генконсульства также находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Испании по этому вопросу», – заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что 25-летнюю девушку обнаружили на улице, она просила о помощи. На руках и ногах у нее были обнаружены гематомы. По ее словам, она заснула на скамейке в городе, а проснулась на пустыре, где ее насиловали и удерживали в течение двух дней. Ее накачали наркотиками, однако ей удалось сбежать. Правоохранители доставили ее в больницу.