Путин дал обещание Асаду

Президент Владимир Путин поздравил сирийского лидера Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Глава государства пообещал, что Россия продолжит оказывать Сирии помощь в борьбе с терроризмом.

«Примите искренние поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами», – говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что за прошедшие десятилетия Россия и Сирия накопили значительный опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах. Сейчас Москва и Дамаск являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму, констатировал глава государства.

«Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления», – подчеркнул президент России.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Москве и Дамаску удастся нанести окончательное поражение силам террора на сирийской земле.

Дальнейшее развитие двусторонних отношений отвечает интересам обеих стран, отметил глава государства.

Путин пожелал сирийскому лидеру крепкого здоровья и успехов, а сирийцам – скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни.

В ходе саммита ШОС в июне Путин констатировал, что боевики в САР потерпели поражение, и важную роль в этом сыграла помощь Москвы официальному Дамаску в борьбе с терроризмом.