Глава НАСА призвал искать жизнь на Марсе

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США Джеймс Брайденстайн призвал вести поиски жизни на Марсе. По его словам, это необходимо делать в свете обнаруженных на планете следов присутствия воды и других факторов.

«Мы нашли воду в жидком состоянии – на 12 км под поверхностью Марса. Что мы знаем о воде в жидком состоянии? Везде, где она существует на Земле, есть жизнь», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Hill.TV.

Глава НАСА отметил, что не утверждает, будто на Марсе есть жизнь, однако, считает он, в этом нужно разобраться.

«Раньше Марс был очень похож на Землю, – подчеркнул Брайденстайн. – Поэтому, изучая Марс, мы сможем узнать больше о нашей собственной планете».

Брайденстайн добавил, что НАСА планирует использовать Луну в качестве «тренировочной базы и испытательного полигона» перед отправкой человека на Марс. «Ценность Луны», по его словам, заключается в том, что «путь туда занимает три дня, и путь домой – тоже три дня».

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Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Брайденстайна с 50-й годовщиной высадки американцев на Луну.

НАСА ранее выступило за участие России в лунной программе.

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