Рогозин поздравил главу НАСА с годовщиной высадки американцев на Луну

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна с 50-й годовщиной высадки американцев на Луну.

В поздравлении, опубликованном на сайте Роскосмоса, указывается, что «50 лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики».

Глава российской госкорпорации высоко оценил вклад астронавтов в расширение границ мира и развитие ракетно-космической отрасли.

«Отдадим дань уважения всему техническому и инженерному персоналу NASA, который, познав ряд неудач и трагедий, создал первую в мире сверхтяжелую ракету-носитель «Сатурн-5» и корабль «Аполлон», – добавил он.

При этом Рогозин отметил важность дальнейшего совместного приумножения полученного наследия.

Ранее НАСА выступило за участие России в лунной программе.