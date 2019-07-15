НАСА выступило за участие России в лунной программе

Глава НАСА Джеймс Брайденстайн заявил, что США выступают за участие всех стран – членов проекта создания и эксплуатации МКС, включая Россию, в американской программе возвращения человека на Луну.

«Мне кажется, МКС – это, как я упоминал ранее, не только чудо техники, но и чудо дипломатии. Считаю, что это [начинание] сработало очень хорошо для всех вовлеченных [в него] стран. На мой взгляд, речь идет о модели [сотрудничества] применительно к тому, как мы движемся к Луне. И, да, мы бы хотели, чтобы все партнеры [по созданию и эксплуатации] МКС стали частью этих усилий, направленных на возвращение на Луну», – сказал Брайденстайн, передает ТАСС.

Ранее глава НАСА заявлял, что в программе освоения Луны и Марса существует политический риск, в отсутствие которого американцы были бы на спутнике Земли прямо сейчас.

В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый полет к Луне и высадку на ней первых россиян планируется осуществить в 2030 году. В госкорпорации подчеркнули, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, сможет ли Россия составить конкуренцию в лунной программе Китаю и США.