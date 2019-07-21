Посольство Украины в Индии испортило все бюллетени перед выборами

Украинское посольство в Индии подтвердило, что на избирательном участке испорчены все бюллетени для голосования на парламентских выборах.

В посольстве пояснили, что перепутали печати, использовав печать с выборов главы государства, передает «112 Украина».

Инцидент произошел в пятницу. В субботу участок получил новые бюллетени.

Напомним, соцопросы предсказывают, что в Верховную раду, преодолев пятипроцентный барьер, пройдут партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».