Мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро в Петербурге

В петербургском метро мужчина изрезал ножом двух глухонемых людей, которые не ответили ему на вопрос.

Инцидент произошел на станции «Пушкинская» в ночь на 20 июля, сообщает телеканал «Звезда».

Мужчина спросил у пассажиров, выходят ли они на следующей станции. Не получив ответа несколько раз, он достал нож и нанес мужчинам несколько ударов.

В результате нападения один из пострадавших получил колото-резанную рану живота, другому лезвие попало в грудь, передает РЕН ТВ. Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц в тяжелом состоянии и прооперированы.

В ситуацию вмешался один из очевидцев – ему удалось вытащить агрессора на платформу. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».