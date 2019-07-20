ДНР обвинила «Правый сектор» в обстреле Красногоровки

Украинские силовики обстреляли подконтрольный Киеву город Красногоровки, в результате чего погиб мирный житель, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«По имеющейся у нас информации, обстрел дома из СПГ-9 был произведен со стороны бывшего техникума, расположенного в 500 метрах на той же улице и используемого как совместный опорный пункт ВСУ и «Правого сектора*», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, обстреливать город начал «Правый сектор», чтобы затем переложить вину на ДНР, а также обострить ситуацию в регионе.

Отмечается, что этот факт уже подтвердили украинские следователи, а также местные жители. В настоящее время проводится розыск стрелявшего националиста.

«Надеемся, что украинские следственные органы проявят настойчивость и добьются объективного расследования преступления», – заключил Безсонов.

Ранее сообщалось, что приказ о полном прекращении огня с 21 июля издан и доведен до всех подразделений ДНР.

Напомним, контактная группа по Донбассу на встрече в Минске в среду согласовала новое перемирие в регионе с 21 июля.

Впервые оно было дополнено дополнительными мерами его контроля. Среди них публикация приказов о прекращении огня, запрет на диверсионную деятельность, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрет на открытие любого вида огня.