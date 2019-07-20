Полуголый мужчина напал на певицу-кандидата в депутаты Рады

Украинская певица Анастасия Приходько, которая баллотируется в Раду от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

«На меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление», – написала Приходько в Facebook.

Также она опубликовала видео, на котором некий мужчина с голым торсом запрыгнул на сцену и повалил артистку. Однако практически сразу его оттащила охрана.

Между тем, наблюдатели комитета избирателей Украины зафиксировали массовые нарушения в день тишины перед внеочередными парламентскими выборами.

По информации пресс-службы Комитета, предвыборная агитация запрещена за день до выборов. Коммунальные службы должны были заранее снять расклеенные в публичных местах агитационные материалы, однако были обнаружены нарушения.

«Несмотря на законодательный запрет, 20 июля в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Также за эти дни были размещены новые билборды, не имеющие исходных данных, но при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и партий», – говорится в сообщении.

Незаконная агитация зафиксирована в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях.

«На Закарпатье в день тишины от имени одного из кандидатов рассылают агитационные смс. Такие смс получили в субботу утром, 20 июля, сразу двое краткосрочных наблюдателя Комитета избирателей Украины в Закарпатской области», – отметили в пресс-службе.

В субботу на Украине наступил «день тишины». Выборы пройдут по смешанной системе, проходной барьер в Верховную раду для партий – 5%.

Соцопросы предсказывают, что в парламент пройдут президентская партия «Слуга народа», партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», партия бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Голос» музыканта Святослава Вакарчука и «Батькивщина».

Напомним, партия «Слуга народа» намерена создать коалицию в Раде с партией «Голос». Также возможна коалиция с «Батькивщиной».