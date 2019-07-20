На Панина ополчились из-за видео дочери с сигаретой

Интернет-пользователи резко раскритиковали актера Алексея Панина за публикацию видео его 10-летней дочери с сигаретой в руках.

Ролик появился на его странице в Instagram.

Причем комментарии по поводу девочки с сигаретой он призвал оставлять под соседним постом – фотографией российского императора Николая II с дочерью. «Курение в семье Николая II. Николай II с дочерью курят сигарету в длинном мундштуке», – подписал пост Панин.

Подписчики возмутились поведением актера. «Ну теперь понятно, с кого Панин пример берет», «Может, просто позирует…», «Ужас. Я бы руки оторвала», «Зачем детей в это впутывать?», «Аня курит уже?» – приводит «Вечерняя Москва» комментарии интернет-пользователей.

Панин нередко провоцирует волны критики в свой адрес громкими заявлениями. Так, недавно он выражал уверенность, что россияне заметно отстают от европейцев в сексуальном образовании.