Украинский моряк пытался вплавь добраться до России

За борт молдавского сухогруза вместе с чемоданом выпрыгнул украинский моряк. Он пытался добраться до берега в Ростовской области, пишут СМИ.

Инцидент произошел во время прохода сухогруза по реке Дон, пишет SeafarersJournal.

38-летний кок судна, выпрыгнувший за борт, был спасен Береговой охраной. Уточняется, что в момент спасения мужчина находился в неадекватном состоянии.

Украинца задержали сотрудники полиции Ростовской области. В ближайшее время моряк будет отправлен на Украину.

Капитан сухогруза сообщил, что перед инцидентом украинец находился в «пятидневном запое», пишет издание.