Разведка США связала военные вылазки Ирана с санкциями

Экономика Ирана страдает от санкций, поэтому иранская сторона участила военные вылазки, заявил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли.

Он заявил, что иранская экономика оказалась «в точке излома» и «разваливается» из-за давления, приближаясь к рецессии. Поэтому Иран, как заявил Эшли, хочет «изменить статус-кво», передает ТАСС.

Тегеран, по мнению главы разведывательного управления, предпринимает попытки «внести раскол» в отношения США и Европы.

Эшли утверждает, что его ведомство еще пару недель назад предсказывало поведение Тегерана.

Напомним, на фоне задержания Ираном танкера под британским флагом, США сообщили, что собрались «обезопасить» морские пути на Ближнем Востоке и направляют военных в Саудовскую Аравию.

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