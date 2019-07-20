Саудовская Аравия согласилась на военный контингент США в королевстве

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что согласен на переброску в его страну американских военных, сообщило государственное Саудовское агентство печати.

Эр-Рияд считает, что американский контингент укрепит безопасность в регионе, а также будет способствовать развитию двусторонних отношений между королевством и США, передает ТАСС.

Военное ведомство США также сообщило, что и.о. главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску американских сил, передает РИА «Новости».

СМИ со ссылкой на официальных лиц США сообщали, что Вашингтон уже приступил к отправке более 500 военных на авиабазу принца Султана.

США перебрасывают силы для противодействия Ирану.

Напомним, после 2003 года большая часть сил США покинула Саудовскую Аравию, остался только персонал, который тренирует и поддерживает саудовских военных.

На прошлой неделе в Сенат США внесли законопроект о пересмотре отношений с Саудовской Аравией.

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