В Сенат США внесли законопроект о пересмотре отношений с Саудовской Аравией

Председатель комитета Сената США по иностранным делам республиканец Джеймс Риш предложил американским законодателям пересмотреть взаимоотношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией в связи с нарушениями в королевстве прав человека, а также убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Законопроект предусматривает полный и стратегический пересмотр отношений Соединенных Штатов с Саудовской Аравией, введение ограничений на выдачу виз, включая отказ в выдаче виз членам королевской семьи, передает ТАСС.

Председатель комитета Сената США по иностранным делам подчеркнул, что поведение Саудовской Аравии вызывает обеспокоенность уже продолжительное время, однако «она достигла своего пика после убийства Джамаля Хашкаджи, которое стало ужасающим событием, ответственные за которое должны понести наказание».

«В связи с ростом обеспокоенности нарушением прав человека в Саудовской Аравии и вызывающим тревогу пренебрежением международными нормами Конгресс должен принять дополнительные меры, чтобы убедить администрацию [США] пересмотреть отношения между двумя государствами, – заявила демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин. – США не могут игнорировать действия королевства, и этот законопроект является прямым посланием от двух партий руководству Саудовской Аравии».

Напомним, саудовскийжурналист исчез 2 октября 2018 года, его тело со следами пыток было обнаружено 23 октября. Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В начале апреля Госдеп ввел санкции против граждан Саудовской Аравии.