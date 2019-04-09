Госдеп ввел санкции против граждан Саудовской Аравии

В связи с причастностью к убийству журналиста Джамаля Хашогджи въезд в США запрещен 16 гражданам Саудовской Аравии, сообщил Госдеп.

Такие запреты вводятся, когда у госсекретаря есть, по мнению США, достоверные данные, что иностранные чиновники «вовлечены в значительную коррупцию или серьезное нарушение прав человека». Запрет распространяется и на семьи чиновников, передает РИА «Новости».

Напомним, журналист исчез 2 октября 2018 года, его тело со следами пыток было обнаружено 23 октября. Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.