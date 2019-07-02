Грызлов призвал вести диалог власти и общества

Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов в своей аналитической статье рассказал, почему послания президента Федеральному Собранию, указ о национальных целях и стратегических задачах заложили основу образа будущего для современной России.

«Сегодняшний этап развития государства, сегодняшний этап нашей истории связан прежде всего с движением страны к национальным целям, реализацией национальных проектов», - пишет Грызлов в своем материале, опубликованном «Российской газетой»

По его словам, «этот этап также отражает и серьезную трансформацию российского общества, развитие партийно-политической системы».

«Ни государственные структуры, ни политические партии не должны бояться более активного включения общественных сил в политику – но важно уметь обеспечивать именно совместную работу, формировать общие планы, общую повестку, не только внешне привлекательную, но и содержательную. Эта повестка должна быть связана с национальными целями, должна быть ориентирована на их достижение и переход к устойчивому развитию», - считает политик.

«Все это в полной мере – и даже в большей мере, чем других политических сил – касается правящей партии, «Единой России», и в том числе высшего совета партии. В прошлом году были обозначены перед коллегами задачи развития партийно-общественного диалога, отработки моделей диалога и сотрудничества с общественными силами», - отмечает он.

По мнению Грызлова, «произошло становление общественной платформы, инициатива создания которой была высказана на встрече в Российской академии наук в начале 2018 года. В начале нынешнего года была сформирована рабочая группа высшего совета для подготовки предложений по участию общества в национальных проектах, в состав которой вошли участники общественной платформы – представители общественных организаций, профессиональных сообществ, гражданских объединений».

«Она носит название группа «Устойчивое развитие», поскольку реализация национальных целей – это и есть выход страны на траекторию устойчивого развития. И в плане демографии, и в плане экологии, и в плане экономического роста, и по другим направлениям», - пишет автор.

Продвижение повестки общественно-государственного диалога, считает Грызлов, «должно быть связано прежде всего с пространственным развитием, развитием территорий».

«Развитие событий подтверждает, что приоритеты работы с общественными силами были правильно и своевременно определены. Нужно активнее работать с той частью общества, которая хочет вести конструктивный диалог с властью. Причем вне зависимости от того, связаны ли эти люди сейчас с партией», - пишет он.

«В рамках группы «Устойчивое развитие» активно проявили себя представители таких сообществ, как фермеры, садоводы, строители, представители экологических организаций, члены палаты молодых законодателей, участники проекта «Лидеры России», выпускники Школы российской политики. При поддержке группы был организован общественный мониторинг достижения национальных целей, и на основе результатов мониторинга был сформирован комплекс предложений – общественных инициатив», - говорит председатель высшего совета «Единой России».

«В целом наблюдается высокий интерес общественных сил, запрос общественных сил на включение в реализацию национальных проектов. И одновременно фиксируется наличие серьезных проблем, связанных с недостатком каналов коммуникации, возможностей сотрудничества государственных структур и общества. Большее внимание к общественной экспертизе, привлечение общественных и профессиональных объединений к планированию работы помогло бы своевременно ликвидировать многие проблемные точки в осуществлении национальных проектов», - отмечает он.

«Именно поэтому сейчас необходимо обеспечить более широкий масштаб общественно-государственного диалога, более активно внедрять в практику его новые форматы. По итогам общественного мониторинга, состоявшихся «круглых столов», экспертных совещаний, других мероприятий мы вышли на тот уровень, когда нужно приближать эту работу к территориям страны», - говорится в статье.

«В начале июня в Нальчике, в Кабардино-Балкарии состоялся первый Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию, его организаторами стали общественные и профессиональные объединения, работающие в рамках группы «Устойчивое развитие». Состоялось обсуждение реализации нацпроектов в территориях, намечены направления дальнейших действий, представлены конкретные общественные инициативы по развитию территорий. По итогам форума на базе Кабардино-Балкарского государственного университета создан межрегиональный ситуационный центр, информационная площадка, позволяющая в режиме онлайн работать с заявлениями граждан», - пишет Грызлов, добавляя, что уже поступили предложения о проведении аналогичного форума в Уральском федеральном округе».

«Учитывая результаты форума, высокий интерес к такому формату взаимодействия, ко всему комплексу задач, который связан с национальными целями, участники выработали решение преобразовать его в постоянно действующую площадку. На данный момент создан оргкомитет форума по устойчивому развитию, в состав которого вошли представители общественных организаций, профессиональных сообществ, региональных университетов, научных учреждений», - пишет политик.

По его словам, в стране формируется и развивается сообщество единомышленников, готовое работать активно и более самостоятельно, готовое стать одной из движущих сил достижения национальных целей.

Продвижение повестки общественно-государственного диалога он предлагает связывать прежде всего с пространственным развитием, развитием территорий. «Фактически с приближением национальных целей к запросам жителей конкретных территорий, к возможностям эффективного развития регионов и муниципальных образований», - говорит автор.

«Голоса и мнения общественных организаций в обсуждении таких вопросов пока слышны еще достаточно слабо. Встречи, объединяющие участников из разных регионов, в том числе встречи представителей регионов федерального округа, помогут общественным силам активнее включиться в осмысление национальных целей, путей их достижения и принять конкретное участие в национальных проектах», - пишет Грызлов.

«Предстоит уделить дополнительное внимание проектам, которые готовы к реализации и которые способны обеспечить результаты в ближайшее время. Это прежде всего касается проектов, связанных с занятостью, созданием новых рабочих мест, новых точек роста. В стадии активного обсуждения или практической отработки находятся общественные инициативы, ориентированные на расширение адресной социальной помощи гражданам, в том числе людям с ограниченными возможностями, на ликвидацию накопленного экологического ущерба, на поддержку сельскохозяйственной кооперации, на развитие профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни, на воссоздание и развитие в регионах сети учреждений культуры, в том числе кинотеатров», - говорится в статье.

Политик признает, что у диалога между государством и обществом не может быть только одной площадки – их должно быть много, они должны работать в каждом регионе, но «они ни в коем случае не должны превращаться в бюрократические структуры». «В настоящий момент важно отработать сами модели диалога, необходимые для успешного движения к национальным целям, создать каналы коммуникации, которые обеспечат общественным силам возможности активнее влиять на процессы достижения национальных целей, непосредственно участвовать в этих процессах», - считает Грызлов.

«Включение общественных сил в эту конструктивную, необходимую стране работу – в работу, интересную и важную для каждого участника – станет вкладом в консолидацию российского общества, в недопущение попыток раскола и конфронтации», - уверен автор, который предлагает «помочь и общественным организациям, и государственным структурам настроиться на такой диалог».

Статью Грызлова прокомментировал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук Алексей Александров.

«В «Российской газете» опубликована интересная и своевременная статья Грызлова «Диалог ради развития». Очевидно, что власть в демократическом правовом государстве как в глотке кислорода нуждается в доверии простых людей, граждан страны. Прежде всего, власть должна быть искренней с людьми, установить с ними постоянный диалог по самым главным вопросам: какое общество мы строим (национальные идеи, определяемые президентом, стратегия и тактика в развитии государства)», – сказал Александров.

Он добавил, что ему хотелось бы, чтобы каждый человек понимал стратегию, тактику и правовую идеологию президента.

«А мы должны людям это разъяснять. Нужно чтобы каждый человек мог иметь возможность лично участвовать в реализации основных идей главы государства. Мы должны создать практические условия для откровенного диалога человека с государством. Только откровенность власти объединит людей вокруг президента и создаст условия для устойчивого развития страны», – заключил эксперт.