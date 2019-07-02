Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В результате аварии, когда на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей, пострадали семь человек, сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Пять автомобилей, в том числе машина такси, столкнулись на Кутузовском проспекте, д. 33. В результате происшествия семь человек пострадали, трое из них зажаты в машине, в том числе один ребенок», – передает ТАСС слова источника.

На месте аварии работают сотрудники полиции, тем временем на месте ДТП от улицы Минская до ТТК движение осуществляется по крайней правой полосе.

Напомним, 21 июня водитель Mercedes-Benz – 22-летний житель Дагестана сгорел заживо вместе с пассажиром в результате ДТП на Кутузовском проспекте. Авария унесла жизни трех человек.