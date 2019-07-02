«Спартак» наказал известного фаната ЦСКА

Известный фанат футбольного клуба ЦСКА, журналист Андрей Малосолов не будет допущен на домашнюю арену «Спартака» за сообщение в Сети с якобы расистским оскорблением в адрес нападающего «красно-белых» Луиса Адриано.

После драки Адриано с защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным на матче 30 июня Малосолов в Twitter обозвал темнокожего игрока «Спартака», передает «РБК Спорт».

После он удалил сообщение, однако пользователи Сети сделали скриншоты и распространили скандальную запись.

Источник, близкий к ФК «Спартак», сообщил о запрете на посещение арены для Малосолова.

Сам журналист заявил, что не в курсе штрафных санкций, предпринятых против него, передает «Ридус».

При этом он заявил, что «и сам к ним бы не пошел».

Он также пояснил, о чем писал в вызвавшей скандал записи в Twitter: «Как еще можно сказать, если человек, независимо от цвета кожи, ведет себя так, что теряет человеческий облик? Никакого расизма в этом нет. Если что, среди моих любимых игроков ЦСКА – Вагнер Лав и (Ахмед) Муса».

Андрей Малосолов – журналист и общественный деятель, футбольный болельщик. Возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза (2005–2010 годы), является одним из создателей Всероссийского объединения болельщиков. Также создатель журнала о субкультуре футбольных болельщиков «Русский фан-вестник».

30 июня «Спартак» победил ЦСКА в Кубке «Матч Премьер» – 3:1. Под конец первого тайма между форвардом «Спартака» Луисом Адриано и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным произошел конфликт; оба получили по желтой карточке, однако буквально через несколько минут футболисты снова подрались.