Российское посольство в Праге предложило помощь соотечественникам

Российское посольство в Чехии выразило готовность помочь соотечественникам, которые могут испытывать проблемы в связи с нарушением авиасообщения между странами.

«Посольство России в Чехии подтверждает, что чешской стороной были аннулированы разрешения на выполнение рейсов российских авиаперевозчиков. В настоящее время проблема решается по линии авиационных властей двух стран», – передает РИА «Новости» текст сообщения диппредставительства.

Российские дипломаты также выразили надежду на скорейшую нормализацию ситуации.

«Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую помощь. На нашей официальной странице в соцсетях Facebook и Instagram размещены номера телефонов «горячей линии» авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа», – передает РИА «Новости» сообщили в посольстве.



Напомним, во вторник Чехия аннулировала выданные «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы отменили. После стало известно, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии.

При этом «Чешские авиалинии» продолжают полеты в Россию, сообщений о приостановке рейсов или продажи билетов нет.

Кроме того, в Чехии заявили, что ситуация началась после того, как министерства транспорта России и Чехии не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.

В свою очередь Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин заявил, что ведомство находится в контакте с Росавиацией по вопросу об авиаперелетах в Чехию, в ситуации могут пострадать самостоятельные туристы.