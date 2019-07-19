В ОБСЕ призвали освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Украины с призывом освободить главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, чей арест был продлен еще на два месяца.

«Ужасно, что предварительное заключение журналиста Кирилла Вышинского на Украине продлили сегодня на два месяца. Я обращаюсь к властям (Украины, – прим. ВЗГЛЯД) с просьбой отпустить его», – написал Дезир в Twitter.

Вышинский был задержан на Украине 15 мая 2018 года, его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия, журналисту грозит до 15 лет тюремного заключения. 19 июля киевский суд продлил арест Вышинского на два месяца.