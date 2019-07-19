«Премьер» Косово подал в отставку

Так называемый премьер непризнанного Косово Рамуш Харадинай заявил, что уходит в отставку.

«Официально проинформирую все компетентные структуры и останусь верен народу, честью было служить стране, эта отставка не может быть отозвана. Ответственность сейчас переходит президенту, который определит день выборов», – заявил Харадинай, передает РИА «Новости» со ссылкой на косовское радио.

Харадинай является ветераном Освободительной армии Косово, он считается в Сербии военным преступником и вероятным обвиняемым Спецальной международной прокуратуры в Гааге.

Премьер пояснил, что «не является обвиняемым», но вызван «на разговор».

Он добавил, что намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах в непризнанной республике.

Напомним, лидер непризнанного Косово Хашим Тачи заявлял, что страна может провести референдум об объединении с Албанией в случае, если ЕС не признает самопровозглашенную республику.