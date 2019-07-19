Против напавшей на журналистку чиновницы завели дело

В Новороссийске возбуждено дело после нападения помощницы главы города на журналистку местного издания, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Ранее журналистка «Нашей газеты» в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала по редакционному заданию она пыталась вести видеосъемку в особо охраняемой природной территории «Прилагунье», где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты. Находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила ее по голове.

В результате Макаренко оказалась в больницу о написала заявления в полицию и следственный комитет.

«В связи с изложенным территориальным отделом СК по краю в отношении работника администрации возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Прокуратура согласилась с возбуждением уголовного дела. Проводится предварительное расследование», – передает РИА «Новости» сообщили в прокуратуре региона.

В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что речь идет о помощнице главы города Анжелике Коваленко, которая рассказала, что журналистка требовала от ремонтников комментарии и даже толкнула одного из них.

Напомним, 26 мая в пресс-службе партии «Единая Россия» сообщили, что корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» Иван Литомин обратился к главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. После этого чиновник напал на журналиста, а его заместители пытались закрыть камеру.

Сенатор Алексей Пушков назвал такое поведение чиновника недопустимым, добавив, что «глава района недолго останется таковым», и посоветовал ему «собирать вещи».

Позже на Зайцева завели уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», его также исключили из партии.