СК взялся за дело об отказе чиновниками в лекарстве онкобольной из Ульяновска

Следователи в Ульяновской области начали доследственную проверку чиновников регионального минздрава после жалобы женщины с неоперабельным раком легкого о том, что она не могла получить льготное лекарство. Об этом сообщило региональное управление СК.

«Предварительно установлено, что с декабря 2018 года по настоящее время должностные лица министерства здравоохранения Ульяновской области отказывают в выдаче льготных медицинских препаратов жительнице Ульяновска с диагнозом «неоперабельный рак нижней доли левого легкого четвертой стадии», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Жалобу на чиновников подала юрист «Правозащиты Открытки» Эльза Нисанбекова, об этом сообщается на сайте проекта.

По этим данным, женщина с онкологией добилась права на получение лекарства через суд, но не получила препарат. Региональный минздрав оспорил решение, сообщив, что в региональном списке такого препарата нет, поэтому деньги из бюджета области не могут быть выделены.