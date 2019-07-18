Офис Зеленского заявил о нежелании сотрудничать с Медведчуком

Глава политсовета партии «Оппозиционный блок – За жизнь» Виктор Медведчук не нужен офису главы государства, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

«Мы считаем, что нам он (Медведчук) вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, дистанцироваться», – сказал Шефир в интервью «Левому берегу».

По его словам, они видят угрозу в том, что Медведчук сконцентрировал в своих руках огромный медиаресурс.

В офисе президента намерены разработать законопроект о том, что медиаресурс не имеет права покупать человек, который ведет бизнес в России. Кроме того, в офисе планируют создать сильный информационный канал.

«То ли это будет интернет-платформа, то ли спутниковый канал. Мы проигрываем очень сильно информационно и не только России, а и внутри страны. У нас все каналы принадлежат тем или иным людям, которые держат их, чтобы защитить себя», – пояснил Шефир.

Он также отметил, что Медведчук не контактировал с Зеленским или его командой.

Медиахолдинг NewsOne (там же кроме одноименного телеканала и «112 Украина» находится телеканал ZIK) считают аффилированным с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. С декабря 2018 года холдингом владеет депутат Верховной рады Украины Тарас Козак.

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