На производителя «Градов» и «Смерчей» нашелся покупатель

«Трансмашхолдинг» начал аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы» – одного из крупнейших производителей артиллерийских систем. «Ростех», контролирующий основную часть долга предприятия, планирует продать около 50% его акций и выйти из состава кредиторов.

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) проводит due diligence пермских Мотовилихинских заводов (МЗ). По словам источника, знакомого с ситуацией, в июне состоялось как минимум два визита менеджеров ТМХ на оборонное предприятие, передает «Коммерсант».

В состав делегаций входили управленцы среднего звена, технологи, энергетики. Они изучали техническое состояние оборудования, сетей, зданий. Другой источник на предприятии подтвердил приезд делегации, но не уточнил цели визита.

Группа «Мотовилихинские заводы» объединяет металлургический комплекс и ряд направлений машиностроения, производит нефтепромысловое оборудование, выпускает реактивные системы залпового огня («Град», «Смерч», «Торнадо-Г», «Торнадо-С») и ствольную артиллерию.

В марте 2018 года в отношении МЗ введено конкурсное производство. Чистый убыток по итогам 2018 года – 3,3 млрд рублей, выручка – 4,2 млрд рублей.

«Ростех», контролирующий задолженность предприятия, планирует выйти из состава кредиторов, перепродав новому инвестору долги, утверждает один из источников. В данный момент объем кредиторской задолженности МЗ на дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал» составляет 17 млрд рублей. Отмечается, что одновременно «Ростех» может продать и свои около 50% акций МЗ.

Сообщается, что продажа предприятия готовится в рамках договоренностей госкорпорации и ТМХ, согласно которым ряд оборонных активов переходит в частные руки.

Так, в 2018 году «Ростех» уже продал «Транскомплектхолдингу» (ТКХ, 50% были у Алексея Криворучко, который, став заместителем министра обороны, передал свои акции в доверительное управление Аркадию Привалову) 26% минус 1 акцию концерна «Калашников», в результате чего доля частной компании в концерне возросла до 75% минус 1 акции.

До 2018 года в капитале ТКХ, помимо Криворучко, были прямо представлены совладельцы ТМХ Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.

В ТМХ подтвердили, что в июне сотрудники компании были на МЗ, однако от других комментариев воздержались. На МЗ и в «Ростехе» отказались от комментариев.

«Трансмашхолдинг», 80% которого принадлежит структурам Махмудова, Бокарева, а также Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы, а 20% – французской Alstom, – крупнейший производитель подвижного состава для рельсового транспорта, выпускает локомотивы, железнодорожные вагоны, трамваи и вагоны метро.

Выручка по МСФО за 2018 год – 224,8 млрд рублей, чистая прибыль – 17,07 млрд рублей.

Изначально крупнейшим кредитором «Мотовилихи» был АКБ «Россия», которому предприятие задолжало около 7,6 млрд рублей.

В 2018 году «РТ-Капитал» по договору цессии получил права на этот долг, в результате структура «Ростеха» получила контроль над банкротством предприятия, большинство голосов на собрании кредиторов общества, а в комитет кредиторов вошли только ее представители.

Источники сообщали о разных сценариях банкротства МЗ, чаще всего – о варианте разделения гражданского и оборонного производств и продажи непрофильных активов. На «Мотовилихе» завершена процедура инвентаризации имущества, идет его оценка.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что в данной экономической ситуации появление нового инвестора пойдет предприятию на пользу. Он также уверен, что предприятие в случае смены владельца сохранит свой оборонный профиль.

Эксперт отметил, что в настоящее время сложилась не та ситуация, когда можно перенести производство в другое место. По его словам, последние истории про это свидетельствуют, что получается «не то и некачественно».

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