В Ростове-на-Дону девушки устроили фотосессию на месте массовой казни евреев нацистами

Правоохранители устанавливают личность девушки, устроившей фотосессию на мемориале жертвам фашизма в Змиевской балке, где в 1942 году прошла самая массовая на территории России казнь евреев нацистами, сообщил представитель ГУМВД по Ростовской области.

Сотрудник полиции сообщил, что в данный момент «личность девушки устанавливается, проводится проверка», передает РИА «Новости».

Ранее в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Это Ростов-на-Дону» появились фотографии девушки, позирующей на мемориале. Публикация сопровождалась осуждающей подписью: «Одна залезла, вторая соучастница еще и фотографировала все это! Очень низкий поступок. Родителям, школьным учителям этих девушек должно быть стыдно!».

Змиевская балка – это бывший поселок, ныне часть города Ростова-на-Дону, где в августе 1942 года были убиты, по разным данным, от 9 до 27 тыс. человек. Большинство жертв были евреями.

Это стало самой массовой казнью евреев нацистами на территории России. Здесь же были уничтожены люди других национальностей: советские военнопленные, участники подпольных антифашистских организаций, тяжелобольные пациенты ростовских больниц.

Ранее у мемориала «Малая земля» в Новороссийске устроили «кровавую фотосессию».