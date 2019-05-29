У мемориала «Малая земля» в Новороссийске устроили «кровавую фотосессию»

Жители Новороссийска возмутились видео, которое появилось в соцсетях, на нем молодые люди устраивают «кровавую фотосессию» у мемориала «Малая земля».

«К памятнику подъехал белый кабриолет BMW, из него вышли двое парней и девушка. Она была в образе популярной героини-злодейки из комиксов про Бэтмена – Харли Квин. Молодые люди облили капот автомобиля краской, имитирующей кровь, и начали съемку», – передает «Комсомольская правда – Кубань» слова очевидцев.

Сейчас полиция проверяет проведение фотосессии.

Мемориал «Малая земля» находится в пяти километрах к югу от центра Новороссийска в поселке Мысхако. Он посвящен событиям 1943 года, когда советские войска в течение нескольких месяцев удерживали плацдарм.