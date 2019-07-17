Власти Башкирии отреагировали на видео с карабкающимся в больницу колясочником

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, комментируя появившийся в Сети ролик с карабкающимся в больницу инвалидом-колясочником, заявил, что некоторые медицинские учреждения в республике построены так, что устанавливать там пандусы и лифты нельзя.

Забелин опубликовал запись в соцсети «ВКонтакте», в которой казал, что проблема доступности ряда больниц и поликлиник действительно существует.

«Одномоментно заменить или сделать пандусы, лифты во всех больницах и поликлиниках нет возможности. Но среда должна быть доступной! Это справедливое замечание. Наша задача – решать ее теми средствами и возможностями, которыми мы располагаем», – написал министр.

Он отметил, что в случае с филиалом поликлиники, где было снято видео, имеется заключение о невозможности установить в здании пандусы, поэтому вопрос будут решать либо с помощью подъемника, либо реконструкции.

В конце поста Максим Забелин призвал главврачей башкирских медучреждений проверить свои здания на доступность для маломобильных граждан.

Также прокомментировала видео и.о. вице-премьера правительства Башкирии Ленара Иванова. На своей странице в Facebook она написала: «Всех поразило видео, опубликованное Рустамом Набиевым. И больно видеть это, и стыдно. Но точно невозможно не обратить внимание. Поэтому, спасибо Рустаму за поднятую тему».

Она указала, что в переоборудовании нуждаются почти 14,5 тыс. социальных, спортивных и культурных объектов Башкирии и на это нужно 8,3 млрд рублей.

«Часто переоборудование просто невозможно, легче и дешевле снести здание и построить новое. Поэтому тема эта сложная, долгая и дорогая», – отметила Иванова.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в больницу по лестнице карабкается лишившийся ног после обрушения казармы в Омске десантник Рустам Набиев.

Ранее на уральского главврача завели дело после видео со спускающейся ползком пенсионеркой.