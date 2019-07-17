Новая улика может доказать вину Украины в крушении Boeing в Донбассе

Номер комплекса «Бук», ставший новой уликой в деле о крушении Boeing 777 в Донбассе, может стать доказательством вины Киева в этой авиакатастрофе, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

«Они заявляют, что на месте крушения самолета якобы был найден номер комплекса «Бук», из которого и была выпущена ракета, сбившая Boeing. Однако доказано, что эту ракету еще в 1990-е годы передали украинским вооруженным силам и она находилась в одной из воинских частей Украины», заявил эксперт в комментарии Ura.ru.

Таким образом, по его словам, «можно говорить о том, что улика, которую получили следователи, может стать доказательством причастности Украины к данному инциденту».

Кошкин также усомнился, что западные следователи объективно и не предвзято разберутся в ситуации. «Считаю, что всю опубликованную информацию нужно проверять. Расследованием катастрофы занимается следственная группа в Нидерландах. Ей нет большого доверия из-за излишней политической ангажированности: следователи не пользуются материалами, которые предоставляет Россия», – добавил Кошкин.

Ранее в среду глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен заявил о появлении новых свидетелей по уголовному делу о крушении Boeing 777 в Донбассе.

Вместе с тем, глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад в очередной раз раскритиковал ход расследования по делу о крушении Boeing.

Напомним, Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в то время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.