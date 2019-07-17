Вице-президент РСТ объяснил падение турпотока в Турцию

Падение турпотока из России в Турцию можно объяснить в первую очередь наличием других конкурентоспособных направлений для пляжного отдыха, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Во вторник Ассоциация туроператоров России сообщила, что турецкие отели перед началом сезона задрали цены, и в результате их загрузка даже на пике летнего отдыха не будет 100%-й.

«На самом деле Турция по-прежнему лидер и по бронированию, и по продажам. Около 40% на выездном рынке – это Турция. Другой вопрос, что есть достаточно конкурентные предложения, особенно в Средиземноморье. А в августе на рынок выходят Доминикана и Юго-Восточная Азия», – рассказал Барзыкин.

Он пояснил, что в конце прошлого года действия Турции привели к увеличению стоимости туров на 15%, а в итоге они начали стоить еще дороже: «Возможности потребительского спроса ограничены, поэтому было небольшое охлаждение».

«Россияне в Турции прежде всего видят доступное и бюджетное направление. Если цены там будут как в Испании или Италии, то потребитель может выбрать их или другие варианты - например, Кипр, Хорватию и Черногорию», – считает Барзыкин.

Ранее стало известно, что российские туристы стали больше экономить во время отдыха.